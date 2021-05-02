Премьер Чехии заявил, что страна больше не нуждается в "Спутнике V"

Андрей Бабиш заявил, что Чехия не нуждается в "Спутнике V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не нуждается в российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V", так как других препаратов уже достаточно.

- Мы уже в ней не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно, — сказал он в интервью YouTube-каналу Xaver Live.

Ранее Бабиш не исключал использования российского препарата в Чехии, но подчеркивал, что для этого необходимо одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

29 апреля пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучать документацию по российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V". Как уточнила директор ГИКЛ Ирэна Сторова, это вызвано нехваткой значительного объема необходимых материалов.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что поддержит закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", если будет ощущаться нехватка других препаратов, уже зарегистрированных в Евросоюзе. Сейчас в Чехию поставляются вакцины американских компаний Pfizer и Moderna, германской BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca.