На Украине призвали поменять гимн Одессы из-за русского языка

Гимн Одессы призвали поменять из-за русского языка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал поменять текст гимна Одессы из-за русского языка.

Он отметил, что тест нужно либо перевести на украинский язык, либо написать другую композицию. Такая рекомендация содержится в годовом отчете о проделанной работу украинскому правительству.

- Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета, я не знаю, — приводит слова Креминя издание "Страна".

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что горсовет вряд ли выполнит прислушается к рекомендации, и отметил, что гимн ему нравится, и "Одессу все устраивает".

Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании "украинского русского" языка. Она сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Киеву необходимо заявить о наличии "украинского русского".