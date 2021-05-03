У берегов США перевернулось судно с десятками людей на борту

Национальный монумент Кабрильо в Сан-Диего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 2 мая, у берегов американского города Сан-Диего (штат Калифорния) перевернулось судно, на борту которого находилось несколько десятков человек.

В результате крушения погибли по меньшей мере двое, спасти на данный момент удалось только 23 человека, сообщает местная спасательная служба. Точное число пострадавших пока неизвестно. Сколько людей было на борту, выясняется.

Уточняется, что судно перевернулось недалеко от Национального монумента Кабрильо, в районе крушения работают спасатели и пожаренные.

«Из воды были подняты 25 человек. К сожалению, двое не выжили, 23 были доставлены в местные больницы», - говорится в сообщении, опубликованном на странице спасательной службы Сан-Диего в Twitter.

Информации о причине инцидента, а также о типе перевернувшегося судна пока не приводится. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается.

По данным телеканала CNN, у большинства пострадавших – травмы, жизни госпитализированных ничего не угрожает.