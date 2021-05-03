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В мире3 мая 2021 0:59

Глава МИД Латвии предложил запретить въезд в страну зиме

Источник:kp.ru
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, прочитав прогноз погоды на завтра, в шутку предложил запретить зиме въезд в республику. Дело в том, что по прогнозам синоптиков, в Латвии в понедельник, 3 мая, ожидаются дождь со снегом и сильный ветер.

«Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну», - написал Эдгарс Ринкевич на своей странице в Facebook.