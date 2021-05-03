Белоруссия хочет построить свои терминалы в портах России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Белоруссия хочет построить собственные терминалы в портах России, и сейчас этот вопрос предметно прорабатывается на переговорах между двумя странами, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики», - заявил он в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам Головченко, «российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать все возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым белорусской стороной».

Он отметил, что реализация этой задумки позволила бы дать определенную гарантию того, что белорусские грузы не застрянут где-нибудь по дороге., однако, как добавил Роман Головченко, «очень важно просчитать логистику, потому что при поставке товаров каждый доллар на счету».