Болсонару поблагодарил Путина за освобождение водителя экс-футболиста «Спартака»

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил российского лидера Владимира Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, который раньше работал водителем экс-футболиста московского «Спартака», а в 2019 году был арестован за попытку провезти запрещенный препарат.

Болсонару сообщил, что «после долгих переговоров с правительством России» в воскресенье, 2 мая, арестованного бразильца освободили из-под стражи, и уже через несколько дней он вернется домой.

«Робсон провел два года в заключении в России, и сегодня мы благодарим президента Владимира Путина, посла России в Бразилии, а также нашего посла в России. Это радостный день, и если будет на то воля божья, в следующий четверг мы встретим Робсона в Бразилии», - приводит слова Болсонару ТАСС.

Водителя бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо заподозрили в контрабанде наркотиков и арестовали, когда при досмотре его багажа в аэропорту в привезённых им из Бразилии вещах нашли упаковку запрещенного в России метадона. Робсон это лекарство, и препарат нужен тестю футболиста, который на тот момент уже около двух лет вместе с семьей жил в Подмосковье. Стоит отметить, что вскоре после этого Фернандо уехал из России. Он утверждал, что ничего не знает о таблетках, и помогать своему водителю не стал.