При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб человек

Спасенных осматривают медики «Скорой помощи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на понедельник, 3 мая, вспыхнул пожар в жилом доме на Садовом кольце в Москве, погиб один человек. Как уточняет пресс-служба столичного главка МЧС, информация о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного здания по адресу: улица Садовая-Каретная, дом 24/7, поступило на пульт дежурного в 00:34 (мск).

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара первого и второго этажей спасены девять человек, к сожалению один человек погиб», - говорится в сообщении МЧС.

Позже в пресс-службе ведомства рассказали, что к этому часу пожар уже удалось потушить, общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Число спасенных их горящего дома жильцов возросло до 15 человек, их осматривают медики «Скорой помощи».

По данным ТАСС, горевшее в центре Москвы здание было построено в 1917 году.