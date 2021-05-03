Россия откажется от выхода из Договора по открытому небу, если к нему вернутся США

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если в соглашение вернутся Соединенные Штаты, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет. Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками», - сказал он в интервью газете «Известия».

Ранее Константин Гаврилов говорил, что Договор близок к развалу, а «односторонних уступок от России ждать не следует», и «при сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая».

Сейчас дипломат добавил, что после завершения этих процедур Россия передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде.

«Затем начнется шестимесячный срок, предшествующий нашему фактическому выходу из договора. Под председательством депозитариев состоится чрезвычайная конференция государств-участников, на которой будут рассмотрены причины и возможные последствия нашего решения для сообщества открытого неба», - пояснил он изданию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года США вышли из Договора по открытому небу под надуманным предлогом, после чего Россия тоже заявила о намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Соединенным Штатам.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.