Госсекретарь США прилетел в Лондон на саммит G7

В лондонском аэропорту Блинкена встречали сотрудники посольства США в Британии и представители МИД королевства Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Лондон на саммит глав МИД стран «Большой семерки» (G7). В аэропорту его встретили соотечественники – сотрудники американского посольства в Соединенном Королевстве – и представители британского министерства иностранных дел.

«Приземлился в Лондоне и рад, что посольство США в Великобритании нас приветствует. Восемь лет назад Великобритания, наш незаменимый союзник, в последний раз председательствовала в G7. Приятно снова оказаться среди партнеров и союзников для этих обсуждений», - написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Напомним, с 3 по 5 мая в Лондоне пройдет первая за последние два года очная встреча министров иностранных дел стран «Группы семи» – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США, а также верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Энтони Блинкен в Лондоне собирается провести переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и напомнить о «необходимости» остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».