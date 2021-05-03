В результате стрельбы в Вашингтоне ранен ребенок

Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 1 мая, неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Вашингтона, в результате серьезно пострадал ребенок: семилетняя девочка получила сквозное огнестрельное ранение в грудь и была доставлена в больницу в критическом состоянии, сообщает газета Washington Post. Мама раненой девочки сообщила журналистам, что пуля каким-то чудом не задела жизненно важные органы.

Между тем, столичным стражам порядка за сутки не удалось выяснить, кто стрелял, пока никто не задержан. Правоохранители говорят, что продолжают искать преступника, и призывают возмущенных горожан успокоиться и помочь в поисках подозреваемого.

«Мы просим людей успокоиться. Если есть вспыхивающие конфликты или ссоры, которые необходимо урегулировать, мы просим, чтобы это делалось мирно и полюбовно», - заявил изданию исполнительный помощник начальника вашингтонской полиции Ашан Бенедикт.

Газета отмечает, что в Вашингтоне резко выросло число убийств. Только с начала этого года в американской столице погибли 64 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день произошла стрельба в Висконсине, где неизвестный ранил семь человек в казино. А пару недель назад неизвестный открыл огонь в ресторане McDonald's в Чикаго (штат Иллинойс), была убита семилетняя девочка.