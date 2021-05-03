Блинкен: Ни США, ни Китай не хотят военного противостояния

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Ни Соединенные Штаты, ни Китай не хотят военного противостояния, но в последнее время Пекин начал действовать «более агрессивно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, что это полностью противоречит интересам и Китая, и США – двигаться к этой точке или даже выбирать такое направление», - пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом, по его словам, «Китай считает, что он может, должен и будет господствующей страной в мире», а «в последние несколько лет Китай стал действовать более репрессивно у себя дома и более агрессивно за рубежом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в журнале National Interest вышла статья, в которой говорится, что попытки нынешнего главы Белого дома «угрожать» России подталкивают Москву к еще более тесному сотрудничеству с Пекином, а противостояние с союзом двух таких мощных стран, как РФ и Китай может обернуться катастрофой для самих Штатов.