Спасатели нашли тела двух пропавших на Эльбрусе альпинистов

На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели Кабардино-Балкарии нашли тела двух альпинистов, которые больше недели назад пропали при восхождении на гору Эльбрус. Девушка с гидом должны были выйти с северного склона на поляну Азау еще 21 апреля, но последнее сообщение от них пришло 17 апреля.

«Найдены тела потерявшихся на Эльбрусе несколько дней назад девушки и ее гида. Они были на северной стороне горы ниже Скал Ленца», - рассказал ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Собеседник агентства добавил, что спасатели нашли также палатку, «в которой, вероятно, ребята хотели скрыться от непогоды».

Как ранее рассказал отец туристки, 17 апреля он получил от дочери сообщение, в котором говорилось, что они с гидом находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды были вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку».

Их поиски начались с 23 апреля, но через три дня их пришлось прервать из-за непогоды. Возобновить поисково-спасательную операцию удалось только в субботу, 1 мая.