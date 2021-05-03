Блинкен: США должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом американских сил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон к «самому худшему сценарию», при котором поддерживаемое американцами правительство падет, а власть в этой стране захватит движение «Талибан»*.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру. Мы смотрим на это очень здраво», - сказал Блинкен.

Он добавил, что «США были втянуты» в эту военную кампанию два десятилетия назад, и уже иногда «забывают, почему в первую очередь туда отправились».

«Это было ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на нас 11 сентября (2001 года – прим. ред.). И мы сделали это. Однако то, что наши военные возвращаются домой, не означает, что мы покидаем (Афганистан)», - отметил Блинкен, пояснив, что в стране остается американское посольство, а также «содействие» США и их союзников «в сфере экономики, развития, гуманитарных вопросов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Вскоре после этого в НАТО тоже заявили, что начнут вывод своих сил с 1 мая. Иностранные военные уже начали покидать занимаемые ими базы.

Между тем, в заключенном предыдущей вашингтонской администрацией соглашении с талибами* указано, что все иностранные войска должны покинуть афганскую территорию уже 1 мая.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.