Последние новости на утро 3 мая 2021: NI предрек США катастрофу из-за попыток Байдена «угрожать» России

«КП» – о последних новостях на утро 3 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 3 мая 2021 года. Попытки президента США Джо Байдена «угрожать» России подталкивают Москву к еще более тесному сотрудничеству с Пекином, а противостояние с союзом двух таких мощных стран, как РФ и Китай может обернуться катастрофой для самих Штатов. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском журнале National Interest.

Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш вызвал «на ковер» главу Минюста страны Марию Бенешову из-за того, что она сообщила о существовании нескольких версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. И объяснил ей, что есть только одна версия – «российская». Бенешовой за инакомыслие может грозить отставка с поста министра.

В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова британского министра иностранных дел Доминика Рааба о «фейках и пропаганде из России». Она подчеркнула, что «насквозь больные пропагандой страны» обвиняют наше государство в собственных грехах.