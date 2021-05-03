Последние новости на утро 3 мая 2021: NI предрек США катастрофу из-за попыток Байдена «угрожать» России

«КП» – о последних новостях на утро 3 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 3 мая 2021 года. Попытки президента США Джо Байдена «угрожать» России подталкивают Москву к еще более тесному сотрудничеству с Пекином, а противостояние с союзом двух таких мощных стран, как РФ и Китай может обернуться катастрофой для самих Штатов. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском журнале National Interest.

Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш вызвал «на ковер» главу Минюста страны Марию Бенешову из-за того, что она сообщила о существовании нескольких версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. И объяснил ей, что есть только одна версия – «российская». Бенешовой за инакомыслие может грозить отставка с поста министра.

В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова британского министра иностранных дел Доминика Рааба о «фейках и пропаганде из России». Она подчеркнула, что «насквозь больные пропагандой страны» обвиняют наше государство в собственных грехах.

Тем временем на киргизско-таджикской границе после нескольких дней столкновений затишье. Эвакуированные жители Баткенской области, что на юге Киргизии, начинают возвращаться в свои дома. Но по обе стороны страсти по-прежнему бурлят. Что думают об этом конфликте мигранты в России, выяснил спецкор «Комсомолки» Александр Рогоза.

Наш обозреватель отдела экономики Евгений Беляков рассказывает, как длинные майские праздники в этом году повлияют на цены и инфляцию в России.

Кроме того, сайт kp.ru разбирался, как масса тела влияет на тяжесть течения заболевания COVID-19 в разном возрасте: даже молодые люди с лишним весом рискуют оказаться в реанимации, однако врачи выяснили, что в зоне риска находятся и те, чей ИМТ ниже нормы.

Питерский «Зенит» третью весну подряд – в 2019, 2020 и 2021 годах выигрывает звание чемпиона России по футболу. Домашняя игра против московского «Локомотива» – последнего клуба «дозенитовской» эпохи, который стал лучшим весной 2018 года – завершилась победой 6:1. Почему так происходит? «КП» проясняет причины гегемонии питерского футбольного клуба в России.

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