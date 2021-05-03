Пушилин объяснил нежелание Зеленского идти на переговоры Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, боится получить полю в спину. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя реакцию украинского лидера на его предложение о встрече и переговорах.

Он подчеркнул, что без диалога между конфликтующими сторонами к миру прийти практически невозможно.

- Мы сделали максимум возможного с нашей стороны, предложили встретиться. Понимаем, Зеленского страшно получить выстрел в спину. Ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно радикальные элементы, очень сильно подогрето, - объяснил Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Глава самопровозглашенной ДНР отметил, что долгое время политика экс-президента Украины, а затем и Зеленского, строилась на «расчеловечивании» Донбасса. Теперь, подчеркнул Пушилин, правильнее было бы поговорить с Донбассом.

- Если опасается получить пулю в спину, вопросов нет. Давайте другой формат: видеоконференции, публичные дебаты. Мы готовы, - добавил политик.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе, поскольку жители ДНР готовы к диалогу и требуют, чтобы их мнение услышали.

Накануне глава самопровозглашенной республики также объяснил, что «пасхальное перемирие» в Донбассе не смогли согласовать, поскольку это изначально было пиар-идеей Киева. По словам Пушилина, сторона противостояния необходимо вернуться к давно заключённым договоренностям, а не заключать новые перемирия.