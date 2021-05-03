Финансовый аналитик назвал риски при покупке долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В государствах, которые приняли курс на дедолларизацию, нет запрета на инвестирование средств в долларовые активы или держать свои сбережения в американской валюте. Несмотря на это, риски вложений в доллары существуют. Об этом в понедельник, 3 мая, рассказал эксперта ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

- Сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться не стоит. Только если дело дойдет до прямого столкновения между РФ и Штатам, однако в таком случае всем будет не до долларов и рублей, - отметил финансовый аналитик в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, для курса доллара гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, которые инициирует администрация американского президента Джозефа Байдена, а также наращивание государственного долга и ухудшение платежного баланса и роста дефицита бюджета.

В долгосрочном плане, по мнению Сергея Дроздова, американская валюта продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству.

Ранее читатели болгарского издания высказали мнение о том, что экономическая стабильность Соединенных Штатов может быть подорвана, если РФ окончательно откажется от использования доллара.