Эксперт назвал профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие десять лет Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В ближайшие десять лет профессии работника транспорта, водителя автобуса и машиниста метром могут исчезнуть. Такое мнение в понедельник, 3 мая, выразил проректор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов.

Эксперт объяснил, что в настоящее время во многих государствах мира уже тестируют системы автопилотов.

- Это связано с активной разработкой «мозгов» для машин, в том числе системы позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. Можно полностью автоматизировать метро и оставить его без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы, - отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

В качестве примера Александр Сафонов привел экипаж воздушных судов, который раньше состоял из минимум пяти человек, а в настоящее время достаточно лишь двоих работников. В скором времени, считает проректор, пилотировать самолет сможет всего один человек.

Александр Сафонов также считает, что в ближайшем будущей большие изменения ждут профессию бухгалтера. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора и консультанта по налогам. При этом компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, поскольку «финансы — это очень личное».

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-президент Российской академии наук назвала профессии, которые будут наиболее востребованными в будущем. Она отметила, что это будут весьма «трудные» сферы деятельности в области физики, математики, химии и биологии.