Агутин раскритиковал песню Манижи для «Евровидения» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский певец и композитор Леонид Агутин раскритиковал песню «Russian Woman», с которой исполнительница Манижа будет представлять Россию на «Евровидение» этого года. По словам музыканта, с профессиональной точки зрения эта песня является «слабым произведениям, которое стыдно выставлять» на международном конкурсе.

- По моему мнению, Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо. Это стыдно. Надо проверять не певицу, а саму систему, как она туда попала. Артист играет, как может. Надо было набрать хорошие песни, - сказал Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» в понедельник, 3 мая.

Певец отметил, что лично «не имеет ничего против» самой Манижи, считая ее харизматичной и интересной артисткой.

Напомним, Манижа Сангин представит Россию на «Евровидение» текущего 2021 года, которое пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая на арене Ahoy.