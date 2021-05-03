Премьер Чехии убедил главу Минюста в своей версии взрывов в Врбетице Фото: Shutterstock

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш обсудил с главой местного Минюста Марией Бенешовой ее высказывания о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице и убедил министра, что существуют лишь одна версия инцидента: ответственность за произошедшее якобы несут российские спецслужбы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщило Чешское телевидение.

- Мы обсудили с госпожой министром данный вопрос и сошлись во мнении, что существует только одна версия, полиция работает только с ней, - заявил Андрей Бабиш.

Ранее первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что Мария Бенешова, накануне сообщившая о существовании нескольких версий произошедшего во Врбетице, не обладала подробной информацией о случившемся. По мнению Гамачека, выступление главы чешского министерства юстиции противоречило интересам Чехии.

Напомним, власти Чехии утверждают, что ответственность за взрывы на складах во Врбетице в 2014 году якобы лежит на россиянах Петрове и Боширове, которых подозревают в Британии в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В конце апреля Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД России, в свою очередь, выразил Праге решительный протест, назвал высылку российских дипломатов шагом, предпринятым под голословными и надуманными предлогами, и объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин, комментируя российско-чешские отношения, подчеркнул абсурдный характер обвинений и действий Чехии против России.