«Локомотив» призвал РФС и РПЛ объяснить ситуацию с болельщиками после матча с «Зенитом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб «Локомотив» призвал Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу разъяснить с болельщиками после матча с «Зенитом». Об этом в понедельник, 3 мая, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Московская команда призвала футбольные власти страны разобраться с проявлениями неподобающего отношения к движению болельщиков во время матча 28-го тура «Тинькофф РПЛ». В клуб поступили жалобы от фанатов, в отношении которых во время матча были предприняты чрезмерные ограничения. Так, для болельщиков предоставили 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум двух тысяч.

Кроме того, футбольных фанатов в атрибутике гостевой команды во время матча пересаживали на секторы «Локомотива», из-за чего выделенная для гостей часть трибун оказалась переполнена.

- В середине второго тайма болельщиков не выпускали в подтрибунное помещение, выходы были перекрыты. Размещенных в гостевом секторе массово и принудительно проводили в автобусы и вывезли, при этом некоторые автобусы сломались по пути, но болельщиков продолжали в них удерживать. Из-за этого некоторые фанаты опоздали на самолеты или поезда, - говорится в заявлении «Локомотива».

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над Локомотивом» со счетом 6:1.