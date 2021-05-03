Число пострадавших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 183 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число пострадавших во время вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 183. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщила замглавы киргизского министерства здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

- В общей сложности пострадали 183 жителя нашей страны. Погибло в результате конфликта 35 граждан Киргизии, последним от полученных ранений умер 61-летний житель села Максат Баткенской области, - сообщила она в ходе брифинга в Бишкеке.

Отмечается, что в Киргизии продолжается сбор помощи для соотечественников, которые пострадали из-за инцидента на границе. Минздрав республики поблагодарил неравнодушных граждан и волонтеров, которые помогли собрать и довезти гуманитарную помощь в пострадавшие из-за конфликта с Таджикистаном районы.

Ализа Солтонбекова добавила, что эвакуированные из зоны конфликта киргизы постепенно возвращаются домой.

Как ранее писал сайт kp.ru, этим утром Киргизия и Таджикистан завершили отвод своих военных и техники от границы. Сейчас продолжается работа совместной комиссии по осмотру территории, на которой ранее находились вооруженные подразделения.