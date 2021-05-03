Историк рассказал об убийстве англичанами тысяч советских пленных в 1945 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Английские военные в 1945 году уничтожили корабли Германии с тысячами беззащитных советский пленных из нацистских концентрационных лагерей. Об этом в понедельник, 3 мая, рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов.

Сегодня исполняется 76 лет со дня трагедии, которая произошла в 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море. В тот день английская авиация атаковала немецкие корабли с узниками концлагерей на борту.

Среди погибших из-за британских бомб, ракет и снарядов были представители более 25 национальностей: уроженцы СССР, США, Великобритании, Франции, Канады, Италии, Чехии, Польши, прибалтийских и скандинавских стран и других. По некоторым подсчетом, в результате трагедии погибли от семи до 12 тысяч человек – их останки продолжали находить на побережье моря в течение нескольких десятилетий.

Дмитрий Хохлов в интервью РИА Новости представил письмо очевидца тех событий Василия Саломаткина, которое она написал в министерство госбезопасности в 1949 году. Очевидец рассказал, что англичане игнорировали белые флаги на кораблях Германии и продолжали бомбить суда.

Историк заявил также, что спасшихся пленных после этого поместили в лагерь, где их держали в тесных помещениях и плохо кормили. Британцы запретили советским пленным похоронить с почестями погибших при бомбежке.

Причиной случившегося, по словам Дмитрия Хохлова, стали политические мотивы Великобритании, которая стремилась «как можно скорее» взять немецкий город Любек.