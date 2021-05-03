Видео массовой драки футболистов «Монако» и «Лиона» появилось в сети Фото: REUTERS

Футболисты «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча 35-го тура французского чемпионата по футболу. Встреча команд в Монако завершилась победой гостей со счетом 3:2.

На 70-й минуте матча при счете 1:1 за вторую желтую карточку был удален игрок «Лиона» Максенс Какере. После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод – внезапно игроки команд устроили массовую потасовку.

Причины, из которых футболисты подрались, пока что не известны. По данным местных средств массовой информации, из-за драки красные карточки получили четыре футболиста: Жебель и Пеллегри из «Монако», Де Шильо и Марсело из «Лиона». Таким образом, матч чемпионата Франции закончился с пятью удалениями, четыре из которых — за массовую потасовку.

За три тура до конца чемпионата клуб «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Лион» идет четвертым, уступаю соперникам одно очко.