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В мире3 мая 2021 10:00

При столкновении лодки с баржей в Бангладеш погибли 25 человек

Трагедия произошла на реке Падма
Ксения АНУФРИЕВА
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При столкновении лодки с баржей в Бангладеш погибли 25 человек

При столкновении лодки с баржей в Бангладеш погибли 25 человек

Фото: REUTERS

По меньшей мере 25 человек погибли из-за столкновения лодки с баржей на реке в центральной части Бангладеш. Об этом в понедельник, 3 мая, пишет издание Agence France-Presse, ссылаясь на сообщение местных правоохранительных органов.

Трагический инцидент произошел на реке Падма рядом с городом Шибчар. Спасатели смогли вытащить из воды пять человек, 25 человек в результате происшествия погибли.

Представитель местной полиции сообщил, что в настоящее время сотрудники пожарной службы, спасатели и добровольцы продолжают спасательную операцию. Несколько человек, которые находились на борта лодки и баржи, до сих пор остаются пропавшими без вести.

Такие аварии на воде нередко в Бангладеш, находящейся в дельте, где пересекаются десятки рек. Большинство несчастных случаев, которые иногда заканчиваются летальными исходами, специалисты связывают с плохим обслуживанием лодок, невысокими стандартами безопасности и перегруженностью водных судов.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале апреля в Бангладеш паром с 50 пассажирами затонул после столкновения с другим судном. В результате аварии на воде погибли пять человек.