Захарова: развитие противоракетной обороны США провоцирует гонку вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развитие Соединенными Штатами системы глобальной противоракетной обороны привело к серьёзным последствиям в сфере безопасности и провоцируют гонку вооружений. Об этом в понедельник, 3 мая, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Российская сторона неоднократно обращала внимание американской сторона на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием ПРО. Наши аргументы американцы не воспринимают. Они сознательно наращивают свою противоракетную деятельность, привлекая новые финансы. Это нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, - подчеркнула Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Пентагон намерен выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Это станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента США Джозефа Байдена.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее эксперты предупредили, что попытки Байдена «угрожать» российской стороне только подталкивают Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем. В статье в журнале National Interest говорится, что противостояние с союзом двух таких мощных держав может обернуться катастрофой для самих США.