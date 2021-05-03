В России 3 мая 2021 выявили 8 489 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки на территории России выявлено 8 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 субъектах страны. Всего с начала пандемии коронавируса медики зафиксировали 4 831 744 случая заражения. Об этом в понедельник, 3 мая, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых инфицированных нашли в Москве (2 635), Санкт-Петербурге (704) и в Московской области (641). У 13,8 процента новых зараженных нет никаких симптомов коронавируса.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции или осложнений после нее умерли еще 336 жителей России, общее количество летальных исходов от заболевания в стране достигло отметки в 111 198. Смогли полностью выздороветь после заражения коронавирусом еще 6 367 россиян, всего с начала эпидемии выздоровели 4 450 289 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее замглавы по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, по каким признакам можно понять, что коронавирусная инфекция у ребенка переходит в тяжелую форму. Так, родители должны насторожиться, если у ребенка появились одышка и сыпь, а высокая температура держится дольше трех суток.

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