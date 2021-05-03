В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов в знак солидарности с Чехией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк поднял вопрос о принятии мер в отношении российских дипломатов в стране из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году. С таким заявлением парламентарий обратился к министру иностранных дел Швеци, пишет издание RT.

В обращении шведский депутат отметил, что Стокгольм отреагировал на дипломатический скандал «сдержанно» и пока что не спешит удовлетворять просьбы чешской стороны о «акции солидарности» против России.

- С нашей стороны пока не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против российских дипломатов, или о попытках координации действий внутри Евросоюза в данной области, - заявил Ханс Валльмарк.

Как писал сайт kp.ru, в конце апреля РФ в ответ на введенные Советом Евросоюза санкции в отношении шести россиян запретила въезд восьми гражданам стран Европейского союза. После этого российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции, выразив сожаления из-за введения Россией санкций.

Напомним, что российские власти неоднократно отвергали обвинения чешской стороны. МИД России назвал их абсурдными и голословными.