Аналитики составили рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых необычных вакансий в России с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом в понедельник, 3 мая, пишет издание RT.

В Москве от 175 тысяч рублей может зарабатывать холодильщик – ему предстоит диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, проводить консультации для клиентов по причинам неисправности техники, а также способам устранения этих неисправностей.

В Тюмени от 150 тысяч рублей ежемесячно готовы платить колористу, которому предстоит заниматься подбором красок для ремонта машин. При этом особых требований к данной вакансии нет: кандидат должен быть пунктуальным и готовым к возможным командировкам.

На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге ищут трубогибщика. Зарплата на этой должности достигает 130 тысяч рублей. Работодатель хочет, чтобы у соискателя было наличие профессионального разряда не ниже третьего.

До 120 тысяч рублей готовы платить корианщику, который будет изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня. Место работы расположено в поселении Десеневское в Новой Москве.

Такую же сумму в российской столице может зарабатывать грумер. В его обязанности входит консультирование по вопросам ухода за животными, стрижка питомцев, мойка и сушка их шерсти, а также проведение гигиенических процедур с когтями и ушами.

Ранее проректор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов перечислил профессии, которые могут исчезнуть через десять лет. Так, под угрозой из-за развития технологий находятся профессии работника транспорта, водителя автобуса и машиниста метро.