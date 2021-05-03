Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил продлить действие программы туристического кешбэка до конца текущего 2021 года. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по реализации его послания Федеральному собранию, опубликованном на официальном сайте Кремля в понедельник, 3 мая.

Отмечается, что кабмин должен предусмотреть в период летних каникул возмещение россиянам, которые приобретают путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов стоимости такой путевки. Срок исполнения распоряжения главы государства – до 15 мая текущего года.

В этот же период правительство России должно предусмотреть кэшбек за путевки победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса «Россия - страна возможностей».

Как писал сайт kp.ru, в своем послании парламенту Владимир Путин заявил, что в стране реализуют программа поддержки студенческого и школьного туризма, в том числе частичную компенсацию запрета на приобретение туристических путевок по России.

Туристический кешбэк в РФ запустили в прошлом году, программой уже воспользовались примерно миллион россиян, получив возврат средств в размере порядка четырех миллиардов рублей. Новый этап программы начался 18 марта 2021 года.