ЕС вызвал постпреда России из-за санкций против еврочиновников Фото: REUTERS

ЕС вызвал постоянного представителя России при Европейском союзе в связи с введением санкций против еврочиновников. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

Он отметил, что ответ Евросоюза на контрсанкции со стороны России против европейских чиновников рассмотрят на встрече глава министерств иностранных дел стран-участников.

- Российского постпреда вызвали, после полудня его примет глава внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с решение о введение санкций, - заявил Стано.

Как сообщал сайт Kp.ru, в минувшую пятницу российское министерство иностранных дел опубликовано список из восьми граждан стран Европейского союза, которым был запрещен въезд на территорию РФ. В перечне оказались руководитель Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент ЕК по вопросам европейских ценностей Вера Юрова. Данный шаг российская сторона приняла в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом Евросоюза санкции против шести россиян.