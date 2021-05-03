Мария Захарова рассказала о подготовке к возможному отключению России от SWIFT Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о подготовке к возможному отключению России от SWIFT, отметив, что такой сценарий пока рассматривается как гипотетический.

- Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее, ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам, — сказала она в интервью RT.

Захарова сообщила, что в качестве альтернативы можно использовать "Систему передачи финансовых сообщений" Центробанка. Также рассматриваются варианты с европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

28 апреля Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". В своей резолюции Европарламент выразил сожаление нынешним уровнем отношений Брюсселя с Москвой, возлагая всю ответственность за это на Россию, а также призывая российскую сторону прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям".