В Германии снова отменили "Октоберфест"

В Германии снова отменили фестиваль "Октоберфест" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Германии снова отменили пивной фестиваль "Октоберфест". Об этом пишет местное агентство dpa со ссылкой на встречу премьер-министра Баварии и бургомистра Мюнхена.

Мероприятие должно было пройти с 18 сентября по 3 октября.

Каждый год участниками фестиваля становятся около шести миллионов человек из разных стран мира. Решение об отмене было принято именно из-за того, что "Октоберфест" носит международный характер.

Отмена фестиваля негативно скажется на баварских пивных компаниях, отелях, магазинах и самом Мюнхене. В 2019 году экономическая стоимость "Октоберфеста" составила 1,23 миллиарда евро.

Ранее kp.ru писал, что "Октоберфест" проходит не только в Мюнхене, но и в других немецких городах в дни фестиваля. Но самая насыщенная программа – только в Баварии.