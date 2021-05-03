Президент Польши рассказал, что НАТО обсудит дорожную карту вступления Украины в альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что в июне НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.

- Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита Бухарестской девятки, то есть государств Центральной Европы – членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины, — сказал Дуда.

Он добавил, что стороны обсудили саммит НАТО, который состоит в середине июня в Брюсселе, где будет обсуждаться тема вступления Украины в альянс. В частности, Незалежной укажут перечень действий, который она должна будет выполнить для членства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией в Донбассе и может привести к необратимым последствиям для ее государственности. По ее мнению, уверенность Зеленского в том, что членство приведет к окончанию конфликта в регионе, неверное.