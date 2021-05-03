Зеленский раскритиковал ЕС за медленные поставки вакцин на Украину

Владимир Зеленский заявил о медленных поставках вакцин от коронавируса из Евросоюза Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно доставляет вакцины от коронавирусной инфекции в страну.

- Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами, — заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас привили один миллион украинцев, что, по его мнению, "небольшое количество", если учитывать размер страны. Сейчас у страны есть договор о поставке 200 миллионов доз, но Украина получит их только под конец года.

В начале апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о необходимости создать украинский вакцину от коронавирусной инфекции, указав на то, что в мире идет война за производство препарата от COVID-19. Степанов подчеркнул, что для начала производства вакцины на Украине необходимо внести изменения в законодательство, а также предоставить приоритет при госзаказе украинским фармакологическим производителям.