Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина

Государственная дума в течение недели подготовит план реализации послания Владимира Путина Фото: REUTERS

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в течение недели дума подготовит детальный план реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

- В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения, — приводит слова Володина сайт Госдумы.

Он добавил, что для депутатов это станет приоритетом в работе.

Напомним, в начале мая Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Список состоит из десяти пунктов, затрагивающих финансовую поддержку населения, здравоохранение, туризм, доступ к услугам, инфраструктуру страны и бизнес. kp.ru составил перечень главных посланий российского лидера Федеральному собранию.