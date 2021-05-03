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Здоровье3 мая 2021 19:25

ВОЗ оценит вакцину "Спутник V" летом 2021 года

Эксперты организации посетят пять предприятий производства препарата вместе с коллегами из ЕМА
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ВОЗ планирует оценить безопасность российской вакцины "Спутник V" летом 2021 года

ВОЗ планирует оценить безопасность российской вакцины "Спутник V" летом 2021 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперт ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что Всемирная организация здравоохранения планирует оценить безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции летом 2021 года.

- У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство, — приводит слова Симао ТАСС.

Эксперты организации посетят пять различных производств вакцины. При этом вместе с ними будут присутствовать эксперты Европейского лекарственного регулятора ЕМА. Симао отметила, что провести оценку планируется уже в июне, но более вероятно — в июле 2021 года.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что тенденции роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и смертности от COVID-19 в последние недели носят тревожный характер. Вуйнович сообщила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.

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