ВОЗ назвала стоимость вакцинации от коронавируса большей части населения мира

В ВОЗ назвали стоимость вакцинации большей части населения мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для вакцинации большей части взрослого населения мира в 2022 году потребуется около 45 миллиардов долларов.

- По нашим оценкам, в будущем году нам будет необходимо дополнительно от 35 до 45 миллиардов долларов, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, — сообщил он на брифинге.

Он сообщил, что за последние две недели было зафиксировано больше новых случаев коронавирусной инфекции, чем за первые полгода с начала пандемии, несмотря на наличие вакцин. Для достижения популяционного иммунитета нужно привить большую часть взрослого населения, а для этого необходимо увеличить темпы производства препаратов.

Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что Всемирная организация здравоохранения планирует оценить безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" летом 2021 года. Эксперты организации посетят пять различных производств вакцины. При этом вместе с ними будут присутствовать эксперты Европейского лекарственного регулятора ЕМА.