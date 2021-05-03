Постпред РФ объяснил представителям ЕС контрсанкции России против граждан Евросоюза

Российский постпред объяснил ЕС контрсанкции России против граждан Евросоюза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе ответные меры Москвы против граждан ЕС.

Ранее внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, где сообщила, что Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций.

- Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе, — гласит заявление российской дипмиссии в ЕС.

Напомним, 30 апреля российское министерство иностранных дел опубликовало список из восьми граждан стран Европейского союза, которым был запрещен въезд на территорию РФ. В перечне оказались руководитель Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент ЕК по вопросам европейских ценностей Вера Юрова. Это ответные меры на санкции Евросоюза против шести россиян, которые были введены 2 и 22 марта.