Байден планирует обсудить с Путиным стабилизацию отношений России и США

Джо Байден планирует обсудить с Владимиром Путиным стабилизацию отношений России и США Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы обсудить стабилизацию российско-американских отношений.

- Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации (отношений), мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую, — сказал Блинкен.

Ранее в Белом доме заявили, что на данный момент встреча американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина пока не подтверждена. При этом там допустили, что в случае обсуждения, повестка их обсуждения, скорее всего, может включить в себя ситуации вокруг осужденного Алексея Навального и Украины.