Экс-депутат Рады: Россия разрушит любую отрасль Украины в ответ на блокаду Крыма

Экс-депутат Рады заявил, что Россия разрушит любую отрасль Украины в ответ на блокаду Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Россия может разрушить любую украинскую отрасль в ответ на водную блокаду Крыма.

По его словам, именно Украина нарушает международное право, лишая людей воды в Крыме. Червоненко отметил, что действия украинских властей можно назвать гуманитарным и экологическим геноцидом.

- Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем — от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную (электростанцию) и здесь все ляжет, — сказал экс-депутат Рады в эфире телеканала "Наш".

Ранее министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов сообщил, что на решение проблем с засухой в Крыму в рамках ФЦП выделено около 165 миллиардов рублей. По его словам, в плане числится 14 объектов водообеспечения, два из которых уже работают, и 97 объектов водоснабжения и водоотведения, восемь из которых сегодня также находятся в рабочем состоянии.