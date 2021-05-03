Диетолог Зухра Павлова перечислила альтернативы мясу
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Диетолог Зухра Павлова рассказала, какими продуктами можно заменить мясо. Пост она опубликовала у себя в Instagram.
Специалист отметила, что отказ от мяса необходимо компенсировать дефицит железа, витаминов В9 (фолиева кислота) и В12.
Врач посоветовала больше есть продуктов с растительным и животным белком — творога, других кисломолочных продуктов, яиц, рыбы. Они также предотвращают появление прыщей.
При появлении прыщей Павлова советует обратиться к эндокринологу. Причиной их появления может быть дефицит железа и нарушение баланса стероидных гормонов.
Ранее Зухра Павлова совместно с журналистом "Комсомольской правды" опубликовала книгу "Обмен веществ". В ней хорошо и понятно объясняются вещи, важные для того, чтобы как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми. Это не просто запреты - не ешь соль, не ешь жареное - но и объяснения, почему разрушения, вызванные этими веществами, так сложно "отматываются" в организме.
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