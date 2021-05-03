Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 мая 2021 23:23

Facebook просит разрешение на сбор данных пользователей, чтобы "оставаться бесплатным"

Такие меры связаны с обновлением iOS
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Facebook просит разрешение на сбор данных пользователей, чтобы "оставаться бесплатным"

Facebook просит разрешение на сбор данных пользователей, чтобы "оставаться бесплатным"

Фото: REUTERS

Facebook и Instagram сообщили пользователям, что теперь приложениям потребуется сбор персональных данных, поскольку такие меры помогут сохранить мессенджеры бесплатными.

Отмечается, что соответствующие уведомления начали появляться после обновления iOS до новой версии, в частности из-за функции App Tracking Transparency, которая начала работать на устройствах в конце апреля. Об этом сообщает "360".