Facebook просит разрешение на сбор данных пользователей, чтобы "оставаться бесплатным" Фото: REUTERS

Facebook и Instagram сообщили пользователям, что теперь приложениям потребуется сбор персональных данных, поскольку такие меры помогут сохранить мессенджеры бесплатными.

Отмечается, что соответствующие уведомления начали появляться после обновления iOS до новой версии, в частности из-за функции App Tracking Transparency, которая начала работать на устройствах в конце апреля. Об этом сообщает "360".