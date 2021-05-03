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В мире3 мая 2021 23:51

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака

Они сделали совместное заявление о разрыве
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)
Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака

Фото: REUTERS

Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет брака приняли решение развестись. Об этом основатель компании Microsoft написал в понедельник, 3 мая, в Твиттере.

- После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак, - говорится в сообщении, которое подписано и Биллом, и Мелиндой.

Там же отмечается, что за все эти годы они "вырастили трех удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь".