Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, одержав победу над польской спортсменкой Наталью Садовскую. Финальный матч из девяти раундов состоялся в Варшаве.

Ранее сообщалось, что во время четвертого раунда противостояния 27 апреля флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Тансыккужина отвлеклась на это, после чего допустила ошибку, в результате чего и проиграла партию.

До этого решение убрать российскую символику с соревнований, где выступают россияне, было продиктовано санкциями WADA.