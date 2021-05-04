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Спорт4 мая 2021 0:57

«Спартак» готовит контракт для нового главного тренера команды

Доменико Тедеско намерен уйти по завершении сезона
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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«Спартак» готовит контракт для нового главного тренера команды

«Спартак» готовит контракт для нового главного тренера команды

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" уже определилось с кандидатурой главного тренера спортсменов.

По словам директора департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антона Фетисова, клуб уже начал переговоры о контракте.

- "Спартак" определился с кандидатурой нового главного тренера. Клуб уже начал переговоры о контракте, - рассказал Фетисов РИА Новости. При этом, кто именно возглавит команду, он не уточнил.

Напомним, на данный момент футболистов "Спартака" тренирует иностранец Доменико Тедеско. В конце прошлого года он заявил, что не имеет намерения продлевать контракт с клубом. Причиной для такого решения оказались личные обстоятельства немецко-итальянский футбольного тренера.