В Шри-Ланку прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" Фото: REUTERS

Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте российского препарата.

- Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку, - написано в твите.

Ранее сообщалось, что в марте этого года исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Чанна Джаясумана сообщил об ободрении экстренного применения российской вакцины.