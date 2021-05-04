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Здоровье4 мая 2021 1:47

В Шри-Ланку прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V"

В марте Шри-Ланка одобрила экстренное применение препарата против коронавируса
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Шри-Ланку прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V"

В Шри-Ланку прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V"

Фото: REUTERS

Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте российского препарата.

- Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку, - написано в твите.

Ранее сообщалось, что в марте этого года исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Чанна Джаясумана сообщил об ободрении экстренного применения российской вакцины.

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