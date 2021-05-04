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Здоровье4 мая 2021 2:40

ВОЗ планирует летом 2021 года оценить безопасность вакцины "Спутник V"

Команда экспертов уже находится в России и проводит оценку клинических испытаний препарата
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют дать свою оценку безопасности российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" летом этого года.

По словам эксперт ВОЗ Марианджелы Симао, предварительно, речь идет о июне или в июле.

- У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России и проводит оценку клинических испытаний, - объяснила специалист организации, выступая на брифинге.

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