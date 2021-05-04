NABU подала иск против строительства газопровода "Северный поток - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга (Германия) против строительства газопровода газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили в пресс-служба NABU.

- NABU подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, США неоднократно вводили санкции против данного проекта. Тем временем, в правительстве ФРГ заявили о несогласии с позицией Америки по "Северному потоку - 2".