В Совфеде высказались об идее пускать в ЕС только вакцинированных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский сенатор, член делегации РФ в ПАСЕ Александр Башкин прокомментировал предложение Европейской комиссии пускать на территорию Евросоюза только тех граждан, которые прошли процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции вакцинами, одобренными в ЕС.

По мнению парламентария, такую инициативу можно сравнить "выстрелом себе в ногу".

- Изобретая допограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", - высказался Башкин, его слова приводят РИА Новости.