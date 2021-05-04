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Здоровье4 мая 2021 3:48

В Совфеде высказались об идее пускать в ЕС только вакцинированных

Александр Башкин отметил, что за такими решениями "просматривается вовсе не забота о своих гражданах"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Совфеде высказались об идее пускать в ЕС только вакцинированных

В Совфеде высказались об идее пускать в ЕС только вакцинированных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский сенатор, член делегации РФ в ПАСЕ Александр Башкин прокомментировал предложение Европейской комиссии пускать на территорию Евросоюза только тех граждан, которые прошли процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции вакцинами, одобренными в ЕС.

По мнению парламентария, такую инициативу можно сравнить "выстрелом себе в ногу".

- Изобретая допограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", - высказался Башкин, его слова приводят РИА Новости.

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